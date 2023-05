No Acre, rede Globo fica fora do ar na NET Claro

A Rede Globo está fora do ar na Claro NET para vários assinantes do Acre nesta segunda-feira (8). Na imagem, a operadora afirma que o canal está momentaneamente fora do ar devido a interferência solar no satélite do canal.

Aqui no Acre, quem é responsável pela programação da emissora líder de audiência no país, é a rede amazônica. Os relatos da falta de sinal da Globo se espalharam pelas redes sociais, com muitos usuários reclamando do ocorrido.

A Operadora ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o incidente, nem deu previsão de quando o sinal da Globo será restabelecido.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ

No dia 02 de maio diversos clientes de telefonia celular da Claro relataram que o serviço estava fora do ar. Na época, os usuários afirmaram que ficou impossível usar o 4G para acessar a internet. Para alguns usuários ainda aparece o aviso de “celular não registrado na rede”.