Show gospel de Nívea Soares reúne multidão de fiéis em Rio Branco

A Igreja Batista do Bosque ficou pequena para o público que foi prestigiar o show gospel da cantora e compositora da música cristã, Nívea Soares, que reuniu multidões de fiéis, na noite de sábado (27). O evento ‘Incendeia’ foi realizado pelo pastor Agostinho Gonçalves e sua equipe da Igreja Batista do Bosque em Rio Branco no Acre.

Dona de uma voz marcante, a cantora é muito conhecida pelas músicas “Reina sobre mim”, “Que se abra os céus” e “Quero me esvaziar” entre outros, além de ministrações intensas.

O evento reuniu uma multidão de pessoas que cantou afinado com a cantora, em sua apresentação. Para fechar a noite, Nívea Soares trouxe uma mensagem e em seguida, a pastora Valéria Marques encerrou o evento com uma oração.

Com o maior palco de led do Acre, iluminação e tecnologia inovadora, a Igreja Batista do Bosque ofereceu conforto e qualidade na transmissão para quem acompanhou a ministração de longe. Pastor Agostinho investindo e inovando na qualidade dos eventos gospel no Acre.

Veja alguns momentos do evento Incendeia. Fotos: Mídia IBB