O Dia das Mães é marcado por lindas homenagens e presentes cheios de afetos, um modo especial de mostrar o quanto estas mulheres são importantes em nossas vidas. Para além da emoção da data, não podemos deixar de destacar uma realidade que assola o país, que são as milhares de mães abandonadas com seus filhos, que vivem em situação de extrema pobreza.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita em 2020, revelou que 11 milhões de mulheres não podem contar com a presença e muito menos com o auxílio do pai na criação dos filhos. Como é o caso de Rosineide Bento do Nascimento, de 47 anos, que vive sozinha com três filhos no conjunto Jequitibá, em Rio Branco.

Ela é mais uma das milhares de mulheres que convivia com um marido abusivo e que constantemente consumia bebidas alcóolicas. Agora, sozinha com seus filhos e sem qualquer fonte de renda, não tem o que celebrar neste domingo dedicado a ela (14).

Conhecida por todos como Rosa, ela conta que o marido saiu para um seringal e há meses não tem mais notícias dele. E desde então, vive sozinha com as filhas Maria Eduarda, 9 anos, Bruna Vitória, 6 anos, e o filho José Henrique, de 15 anos.

Rosa é analfabeta e não tem como trabalhar, pois não tem com quem deixar suas filhas. Ela e a família vivem com a ajuda de vizinhos, que se compadeceram com sua situação e doam alimentos, sempre que podem.

“Eu aqui preciso de tudo, é muito difícil, vivo com ajuda das pessoas. Ganho Bolsa Família, mas tenho 3 filhos e o valor não é suficiente para sobreviver”, conta.

Recentemente, Rosa esteve doente com uma forte gripe, que a deixou muito fraca, foi então quando alguns vizinhos perceberam sua situação e a ajudaram. Suzana Oliveira, conta que tentou ajudar a mulher diante do difícil momento.

“Ela estava com uma gripe muito forte, não conseguia comer. Estava muito fraca e eu fiz alguns remédios naturais para ela. Vi que ela e as crianças não tinham o que tomar café, então comecei a levar pão para a família todas as manhãs.”

A casa que Rosa vive foi fruto de um programa do Governo Federal, mas com o passar os anos a estrutura física do local está precária, seus poucos móveis estão em péssimas condições. Além disso, a família necessita de roupas, alimentos, calçados, produtos de limpeza.

Se você quiser ajudar esta mãe e seus filhos, pode entrar em contato pelo número (68) 99945-6878, ou, se deseja ajudar com alguma quantia em dinheiro, pode doar através do pix 494.887.162-15 (CPF) em nome de Suzana Oliveira de Almeida, basta especificar o intuito da transferência.