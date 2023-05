No interior do Acre, dois homens são presos acusados de estupro

A Polícia Civil do Acre (PCAC) tem intensificado suas ações nas últimas semanas, visando prender autores acusados da prática de crimes contra a dignidade sexual.

Na manhã desta quinta-feira (04), foram presos dois homens no município de Marechal Thaumaturgo, sob a acusação do crime de estupro. Em um dos casos, ocorrido na comunidade Alegria no Rio Tejo, o avô é acusado de ter estuprado a neta dele, de apenas 15 anos de idade.

Em outra ação policial foi possível efetuar a prisão de um homem que estuprou a própria sobrinha de apenas oito anos de idade. Este caso ocorreu na comunidade Oriente.

Os dois casos ocorreram na zona rural do município de Marechal Thaumaturgo, e as investigações vêm sendo coordenadas pelo delegado Heverton Carvalho.

Segundo a autoridade policial, nos dois casos foram feitas as devidas representações pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário, e as duas prisões foram deferidas pelo juízo competente.

Após a audiência de custódia, os homens foram encaminhados ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.