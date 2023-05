Nos EUA, Gladson defende preservação da cultura e dos povos indígenas

O governador do Acre, Gladson Cameli, disse que a preservação das culturas e tradições dos povos indígenas precisam ser preservadas. O chefe do Executivo acreano fez uma fala emocionada nesta segunda-feira, 8, no encontro do GCF Task Force, ou Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas, evento que promove o compartilhamento de experiências entre autoridades governamentais, em Washington, nos Estados Unidos.

Acompanhado da titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), Julie Messias, o governador apresentou um vídeo de uma visita que fez na tribo Katukina, na cidade de Cruzeiro do Sul, de modo a apresentar a todos os participantes do encontro da Força-Tarefa a sensibilidade da cultura indígena.

Cameli disse que é preciso pensar a Amazônia de forma grande e defensiva e que tem um compromisso com a pauta dos povos originários.

“Precisamos ainda ter um olhar especial para as nossas crianças e jovens, que representam o futuro dos nossos estados, províncias e países. Se queremos desenvolver uma economia florestal produtiva e sustentável, temos que olhar de maneira especial para a educação e a preservação ambiental”, completou o governador.

Gladson Cameli enfatizou, ainda, que como governador ele tem a oportunidade e o privilégio de conhecer lugares incríveis do estado, e com isso a responsabilidade com essas pessoas cresce ainda mais. “Precisamos de alternativas definitivas para que a cultura e a tradição desses povos possam continuar sendo preservadas”, ponderou Cameli.

Experiências Compartilhadas

Ainda na parte da tarde, o governador participou de uma troca de experiências, com o objetivo de apresentar o Programa Acre mais Produtivo (Proamp), coordenado pela Secretaria de Planejamento, com apoio do Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), envolvendo as secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, para fortalecer o desenvolvimento da bioeconomia, fortalecimento das cadeias produtivas e monitoramento ambiental.

O Proamp tem ações voltadas à consolidação da produção sustentável, garantindo acesso a mercados, aumentando o desenvolvimento econômico e a redução do problema, a sustentabilidade ambiental e social.

“E estamos aqui para apresentar para que seja feita a análise da carta consulta do Programa Acre mais Produtivo, no valor de 60 milhões de dólares. Dessa forma, o governo garante mais ações de combate ao desmatamento”, disse o governador.