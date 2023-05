Nova ciclovia da Via Chico Mendes deve ser finalizada antes da ExpoAcre, diz prefeitura

A obra de revitalização e modernização da ciclovia da Via Chico Mendes vem chegando a sua reta final com os trabalhos da prefeitura e a previsão é de que termine antes do início da ExpoAcre 2023, que começa no final do mês de julho, conforme informações da prefeitura de Rio Branco.

São mais de 400 metros de ciclovia revitalizados a um custo avaliado entre R$3 a 4 milhões, recursos próprios da prefeitura. Cid Ferreira, secretário da Seinfra, órgão responsável pela manutenção disse que o lugar se tornou já se tornou atração da cidade de Rio Branco.

“Está sendo uma obra muito bem-feita e não deixa de ser um lugar de atração, porque está muito bem iluminada. Vamos colocar alguns balizadores também. Vai ficar muito mais bonito do que já estava”, disse o secretário da Seinfra.