A assessoria da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, confirmou na manhã desta segunda-feira (8), que a acreana segue internada com Covid-19, no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP).

No novo boletim, a assessoria informou que a ministra obteve uma melhora significativa e deverá receber alta em breve. “A paciente passa por exames de rotina e permanece em acompanhamento pelo cardiologista Prof. Dr. Sérgio Timerman, pela infectologista Profa. Dra. Tânia Mara Varejão Strabelli, e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho”, explicou o boletim.

Marina precisou ser internada no último sábado (8) após sentir dores no corpo durante uma agenda em São Paulo. Por recomendação médica, a ministra realizou o teste de covid e constatou a infecção. Marina cancelou toda as agendas desta semana.