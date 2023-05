Novo RG obrigatório: veja a forma mais fácil de emitir o documento digital

Um dos documentos mais importantes do país terá mudanças. Pelo menos foi isso que o governo federal acaba de anunciar nessa sexta-feira (19). A ideia é que seja criado um novo RG (Registro Geral), um desenho mais moderno de identificação pessoal e que possa reunir informações mais completas. As mudanças atendem a pedido do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Um novo RG precisa ser emitido a cada 10 anos, a ideia é atualizar a foto de identificação do cidadão. Mas, quando há mudanças no nome esse prazo deve ser ignorado e a alteração é mais urgente. Por exemplo, ao se casar a esposa ou o marido podem solicitar o sobrenome do seu cônjuge, nesse caso deverão emitir um novo documento com atualização.

O mesmo vale para pessoas que têm mudança de sexo, a partir do momento que sua certidão de nascimento é alterada, eles podem começar a reemitir os seus documentos. No geral, a validade do RG é longa e algumas vezes ele consegue ser substituído por outros, como a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o passaporte ou a carteira de trabalho.