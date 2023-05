Novo salário mínimo de R$ 1.550 tem sua data de pagamento anunciada

Em 2023, já vimos uma série de aumentos sendo realizados em diversas áreas da sociedade. Entre estes reajustes, é extremamente importante lembrarmos do aumento realizado no valor do salário mínimo, que agora está sendo pautado para ser ampliado novamente. Desta vez, o valor será de R$1.550; confira abaixo.

O salário mínimo é conhecido por milhões de brasileiros. Isto porque o valor do piso salarial corresponde ao mínimo recebido pelos trabalhadores que exercem a sua profissão de carteira assinada, ou em regime CLT. Além disto, o valor do salário mínimo também serve como base para outros pagamentos feitos.

Para exemplificar, poderíamos falar sobre o pagamento do abono salarial PIS/PASEP, que foi ampliado após o aumento salarial; o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que também sofreu alterações após o reajuste e também o pagamento da aposentadoria para quem recebia até um salário mínimo.

Porém, o que foi anunciado em 1º de maio pelo governo federal, além da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, é que o salário mínimo aumentaria para R$1.320, e não R$1.550. Então, o governo federal vai aplicar um novo aumento no piso salarial? Entenda melhor o caso.

O que vai mudar no salário mínimo?

Existem estados que possuem o seu próprio piso salarial. Ou seja, eles possuem a sua própria definição do que deve ser um salário mínimo no estado. Isto acontece em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e em São Paulo, que está encaminhando para votação o aumento do piso para R$1.550.

O projeto foi realizado após a ampliação do piso nacional. Devido ao aumento realizado no piso salarial de todos os brasileiros, aqueles que moram em estados que possuem o seu próprio piso tiveram o valor do salário mínimo reajustado.

No caso de São Paulo, o projeto foi apresentado pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e foi votado na Câmara dos Deputados. Após aprovação, o texto seguiu para assinatura do governador e começa a valor a partir do mês que vem, em junho.