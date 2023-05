“Nunca recebi tanta solidariedade”, diz Jorge Viana após ter nomeação suspensa na ApexBrasil pela Justiça 

O presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (ApexBrasil), Jorge Viana, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para fazer um breve comentário acerca da decisão da juíza Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal do DF, que suspendeu a nomeação dele para Apex. O pedido à Justiça que anulou a posse de Viana foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após reportagem do jornal Estado de S. Paulo sobre o caso.

No Instagram, Jorge Viana compartilhou uma foto com o presidente da OAB Acre, Rodrigo Aiache, que é seu genro. Na foto, o petista escreve: Nunca recebi tanta solidariedade. Graças a Deus, A verdade vence”, escreveu.

Em nota, a AGU afirmou que iria recorrer da decisão da magistrada em razão que “os autores não atenderam a requisitos processuais essenciais à propositura da ação e tampouco comprovaram o efetivo prejuízo causado pelo ato de nomeação”.

Nas redes sociais, a decisão da magistrada causou polêmica. Entre os antigos companheiros, Jorge Viana recebeu apoio dos ex-deputados Daniel Zen e Raimundo Angelim, além da solidariedade do irmão, ex-governador Tião Viana.