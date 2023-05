“O combate ao crime transnacional passa pelo endurecimento das leis”, afirma deputado coronel Ulysses

“O Fórum Internacional do Programa de Combate ao Crime Organizado Transnacional vem reunindo as maiores autoridades e instituições que tratam da segurança pública ao redor do mundo”. A afirmação é do deputado coronel Ulysses(UB./AC) que participa do encontro que, segundo ele, “ conta com verdadeiros experts com conhecimento técnico e profunda experiência no combate ao crime transnacional”. Para o parlamentar, trata-se de um dos eventos mais respeitados em nível mundial pelos temas abordados e respeitabilidade dos participantes.

Promovido pela George Marshall European Center for Security Studies e Academia Oficial dos Carabinieri, o evento, realizado em Roma (Itália), chegou a seu 2º dia atraindo as atenções mundiais pela profundidade, conhecimento e abordagem profissional dos assuntos tratados em palestras e discussões.

De acordo com o parlamentar acreano, na manhã desta quarta-feira (24), os temas apresentados foram falsificações de documentos, fraudes em medicamentos e alimentos envolvendo a Máfia inserida na questão de agricultura-mais conhecido como Agri-Máfia.

À tarde, seguindo uma programação extremamente diversificada dentro da área da segurança pública, foi a vez, de acordo com o parlamentar , da realização de palestras abordando o crime transnacional. A exposição tratou mais especificamente de crimes envolvendo organizações que agem na Europa e ao redor do mundo com ramificações com o crime organizado no Brasil como PCC e Comando Vermelho, organizações criminosas que atuam sobretudo no tráfico de drogas em direção ao continente europeu.

Contribuição

Para o deputado acreano, certamente as discussões , troca de ideias e experiencias na área de segurança pública -mais especificamente dos crimes transnacionais- deverão contribuir a fim que se possa ,dentro do Brasil, fortalecer as políticas públicas de enfrentamento ao crime organizado através da formulação e execução de políticas públicas assertivas e exitosas. “Foi muito gratificante saber, uma vez mais, que temos que endurecer nossas leis para o combate efetivo do crime”, finalizou.