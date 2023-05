O milionário salário dos jogadores de e-sports; veja detalhes

Ganhar até US$ 600 mil (R$ 3 milhões) por ano, como salário fixo, para jogar games pode parecer inimaginável para quem desconhece o mundo dos esportes eletrônicos, os e-sports, mas essa é a realidade de um negócio que movimenta cerca de US$ 200 bilhões (R$ 1 trilhão) no planeta a cada ano.

Além dos ganhos fixos, o jogador profissional ainda pode ver a renda aumentar e muito com ações envolvendo empresas parceiras da equipe da qual faz parte. Assim como acontece no futebol, os games se tornaram fonte de renda capaz de sustentar muitas famílias. “Para quem olhava game como uma coisa só para distrair o filho, acho que esse conceito está caindo. Todo mundo joga hoje em dia”, afirma o general manager da Team Liquid, Rafael Queiroz. Os games movimentam cerca de US$ 2,7 bilhões (R$ 13 bilhões) por ano somente no Brasil. *Leia mais em Metrópoles