O que realmente diz a ‘bula da Pfizer’, que Bolsonaro disse ter lido para decidir não se vacinar

O argumento foi repetido horas depois pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente. Ele escreveu no Twitter: “[Jair] Bolsonaro sempre disse que não tomou vacina porque leu a bula da Pfizer”.

As bulas de todas as vacinas e medicamentos estão disponíveis para qualquer pessoa no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.

As farmacêuticas responsáveis pelo produto também costumam manter uma cópia do arquivo em sites institucionais.

No caso específico das vacinas contra a covid-19, a Anvisa também criou um site especial onde é possível baixar e ler o descritivo de todas as doses aprovadas no Brasil.

Portanto, além da bula da Pfizer, a página online também traz informações sobre os imunizantes CoronaVac, da AstraZeneca e da Janssen.

Ainda segundo a Anvisa, a bula “é um documento legal sanitário que serve para obter informações e orientações sobre medicamentos”, e são “necessárias para uso seguro e tratamento eficaz”.