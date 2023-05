O Rei Leão: 10 curiosidades sobre o famoso musical da Broadway

O musical O Rei Leão, que está na Broadway há 21 anos, e sua produção, já visitou vários países do mundo, inclusive o Brasil, e conquistou sucesso de bilheteria em todos os países.

No Brasil, ele esteve em cartaz há dois anos e os cinéfilos ficaram com saudades. Para lembrá-lo dessa grande conquista, compilamos uma lista de 10 maravilhas sobre essas grandes maravilhas do mundo. Confira!

No entanto, há muito mais para descobrir sobre essa produção icônica. Neste post, compartilharemos 10 curiosidades fascinantes sobre “O Rei Leão” que você provavelmente não conheceu.

Desde o figurino elaborado até o sucesso de bilheteria, exploraremos os segredos por trás desse espetáculo incrível que continua a encantar as pessoas em todo o mundo.

Valor do ingresso para assistir rei leão

Se você está planejando uma viagem para Nova York e ver O rei leão, uma primeira dica essencial é comprar seus ingressos antes do previsto, ou seja, com antecedência!

Quanto está o ingresso do rei leão? Os assentos mais vantajosos do teatro custam cerca de 1.200 reais por pessoa. Os ingressos também podem ser encontrados para se sentar em lugares menos visíveis por R$ 850; E nas vagas inferiores a partir de R$ 650.

10 Maiores curiosidades sobre o musical do Rei Leão

“O Rei Leão’’, o filme, tem 74 minutos de duração. No entanto, no musical, esse tempo diz a respeito apenas do primeiro ato;

Os personagens centrais são interpretados através das máscaras que usam acima da cabeça e, para Scar, Simba e Zazu, dispositivos de controle manipulam as máscaras onde os atores os têm em mãos o tempo todo. Há também um esqueleto nas costas de Scar, enfatizando ainda mais a dificuldade de movimentação do vilão.

Thiago Barbosa (brasileiro) e Carlos Rivera (mexicano) são os únicos atores que interpretaram Simba por uma temporada completa na Espanha.

Em 1998, um ano após sua estréia na Broadway, o musical ganhou seis prêmios Tony.

Foram utilizados 24 quadrados que representam o gramado onde Mufasa e Simba tiveram sua conhecida conversa sobre os deveres de um rei quando ele estava ausente do Reino;

Rakifi, por vez é interpretado por uma mulher. O motivo por trás é que Sarabi no filme é a personagem feminina mais forte da trama. A sugestão presente no musical era unir Nala e Rafiki em uma representação maior de mulheres. Tanto que elas têm cada vez mais destaque nos musicais. Além do mais, Sarabi não apareceu na apresentação.

Simba e Nala foram representados por quatro atores quando estavam na fase infantil. Isso porque a carga de trabalho era muito grande e apenas dois atores não podiam desempenhar a função.

As músicas da peça foram escritas também por Elton John e Tim Rice.

Em solo brasileiro, a peça original foi arranjada por canções originais e uma orquestra regida por Gilberto Gil e Vania Pajares.

As figuras antílopes e Rafiki são de descendência/origem de africanos. Dessa forma, as músicas de abertura e encerramento do primeiro momento ficam mais fiéis à linguagem, sendo também uma grande inspiração para a obra;

