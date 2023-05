OMS deixa de recomendar adoçantes para dietas de controle de peso

Nesta segunda-feira (15), a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou uma nova diretriz sobre o uso de adoçantes sem açúcar (NSS), como sucralose, aspartame e estévia. Este tipo de produto não é mais aconselhado para pessoas que buscam perder peso e nem para aquelas que usam o adoçante como forma de reduzir o risco de doenças não transmissíveis. No momento, o uso segue recomendado apenas para pacientes com diabetes pré-existente.

Hoje, a alta ingestão de açúcares é um dos fatores associados ao aumento da incidência de sobrepeso e obesidade na população mundial — em 2035, cerca de 51% dos humanos estará acima do peso. Neste ponto, muitas pessoas usam os adoçantes como estratégia para controlar o peso, mas este não parece mais ser o melhor caminho.

Mudanças nas orientações da OMS sobre o uso de adoçantes

A nova diretriz sobre o uso de adoçantes sem açúcar foi anunciada, após uma ampla revisão das evidências disponíveis sobre o uso desse tipo de produto. No atual entendimento da OMS, essa alternativa não oferece benefício a longo prazo na redução da gordura corporal em adultos ou crianças.

Por outro lado, os especialistas da OMS relataram a existência de efeitos potencialmente indesejados com o uso prolongado de adoçantes sem açúcar, “como um risco aumentado de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos”, afirma a OMS, em nota.

Aqui, cabe pontuar que os adoçantes continuam recomendados para pessoas com diabetes, onde os benefícios são observáveis.

Quais adoçantes a OMS deixa de recomendar para controle de peso?

De forma geral, a diretriz da OMS se aplica aos adoçantes que são comercializados individualmente — por exemplo, aqueles usados para adoçar cafés e sucos — e também naqueles já incluídos em produtos processados. No entanto, a organização emite apenas considerações, sendo que estas podem ser (ou não) aceitas pelos países e incorporadas nacionalmente.

Conforme destaca OMS, os adoçantes que deixam de ser recomendados para dietas de controle de peso são:

Acesulfame K;

Aspartame;

Advantame;

Ciclamatos;

Neotame;

Sacarina;

Sucralose;

Estévia e os seus derivados.

Mesmo que seja bastante ampla, a limitação de uso sugerida pela OMS não se aplica ao açúcar de baixa caloria e nem ao álcool de açúcar, conhecidos por Polióis. São os casos do eritritol e do xilitol, já que não entram na mesma classificação de NSS.

Como evitar o uso de adoçantes na alimentação?

Como substituir o açúcar por adoçantes sem açúcar não ajuda no controle de peso a longo prazo, Francesco Branca, diretor de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS, explica que o melhor caminho é reduzir o consumo mesmo. Isso pode ser feito através de mudanças na alimentação, com o acréscimo de alimentos com açúcares naturais, como frutas e mel, e treinamento do paladar para alimentos e bebidas menos doces.