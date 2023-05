Oportunidade: veículos poderão ser vendidos com IPVA zerado na Expoacre

Durante anúncio da programação de shows da Expoacre 2023, que aconteceu no auditório da Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), nesta terça-feira (23), o presidente da associação disse que estuda com o governo do Estado, a isenção de IPVA para veículos vendidos no período da exposição.

Marcelo Moura afirmou que o diferencial neste ano será a presença de concessionárias de veículos. “A ideia é que um veículo seja isento pelo governo, e o outro, saia com IPVA pago pela loja, e assim sucessivamente”, disse.

Segundo o presidente da Acisa, a iniciativa visa tornar o evento uma oportunidade para que a população possa realizar negócios mais vantajosos.

Neste ano são esperados públicos do interior e de fora do estado. Pensando nisso, a Acisa deverá se reunir com as redes hoteleiras de Rio Branco para tentar buscar a criação de pacotes de hospedagem com desconto durante as 9 noites de exposição.

De acordo com o secretário de turismo, Marcelo Messias, neste ano, a demanda de ingressos para Rondônia, Peru e Bolívia tem sido um fato surpresa para o evento.