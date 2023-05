Os 5 eventos esportivos mais assistidos no mundo

Boa parte do entretenimento e lazer no mundo é feito pelos esportes, de maneira simples e popular.

Milhões de pessoas acompanham as competições de diferentes modalidades, seja pela televisão, pela internet ou ao vivo nos estádios e arenas.

Portanto, você pode estar se perguntando, quais são os eventos esportivos que atraem mais audiência no planeta? Então, aqui separamos 5 eventos esportivos mais assistidos no mundo, continue lendo e descubra.

Jogos Olímpicos de Verão

Os Jogos Olímpicos de Verão atualmente são o maior evento esportivo do mundo em termos de quantidade de telespectadores.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional, a Olimpíada de 2012, em Londres, alcançou 3,6 bilhões de pessoas em suas casas, superando a Olimpíada de 2008, em Pequim, que teve 3,5 bilhões de fãs assistindo.

São mais de 200 países que disponibilizam atletas para o evento, que competem em diversas modalidades, como atletismo, natação, ginástica, futebol, vôlei e basquete. A cada quatro anos, uma cidade diferente do mundo é escolhida para sediar o evento, que dura cerca de duas semanas.

Copa do Mundo da FIFA

O mundo esportivo do futebol vem se expandindo cada vez mais, o jogo de futebol é um dos esportes que mais tem fãs no mundo, que atualmente tem ficado mais eletrizante com a audiência crescente na TV e também caso você aposte no futebol com sportingbet.com ou em outro site, algo que tem ficado “mainstream” em nosso país, no momento.

A Copa do Mundo da FIFA é o maior evento esportivo do mundo quando se trata de futebol, o esporte mais popular do planeta.

A cada quatro anos, 32 seleções nacionais disputam o troféu mais cobiçado do futebol, em um torneio que dura cerca de um mês.

A FIFA informou que a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, teve uma audiência recorde de 3,2 bilhões de pessoas, sendo que a final entre Alemanha e Argentina foi vista por mais de 560 milhões de fãs de futebol.

Esse é um evento que mobiliza as torcidas e as culturas dos países participantes, gerando emoção e paixão pelo futebol.

Tour de France

O ciclismo também é um dos esportes mais praticados e assistidos do mundo, e o Tour de France é a maior competição de ciclismo do mundo e uma das mais antigas e prestigiadas do esporte.

Criado em 1903, o evento consiste em uma corrida por etapas que percorre diferentes regiões da França e de países vizinhos, durante cerca de três semanas.

O Tour de France atrai milhões de fãs ao longo do percurso e pela televisão. Segundo informações da organização do evento, a edição de 2019 teve uma audiência global de cerca de 3,5 bilhões de pessoas.

Esse é um evento que exige resistência física e mental dos ciclistas, que enfrentam desafios como montanhas, vento e chuva.

Super Bowl

Aqui temos o esporte mais popular dos Estados Unidos, a liga profissional de futebol americano.

O evento acontece anualmente desde 1967 e é considerado um dos maiores espetáculos esportivos do mundo.

Além da partida em si, o Super Bowl é famoso pelo show do intervalo, que conta com apresentações musicais de grandes artistas. Esse também é um fenômeno comercial, com anúncios publicitários milionários e muitas ações de marketing.

Segundo dados da NFL, o Super Bowl LIV, em 2020, teve uma audiência média de 102 milhões de telespectadores nos Estados Unidos e cerca de 100 milhões em outros países.

Jogos Olímpicos de Inverno

Depois dos Jogos Olímpicos de Verão

Os Jogos Olímpicos de Inverno são o segundo maior evento olímpico do mundo, eles acontecem a cada quatro anos, em uma cidade diferente do mundo que tenha condições adequadas para as modalidades esportivas praticadas na neve ou no gelo.

Os Jogos de Inverno reúnem atletas de mais de 80 países, que competem em esportes como patinação artística, esqui alpino, hóquei no gelo e bobsled.

O Comitê Olímpico Internacional informou que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, em Vancouver, no Canadá, tiveram uma audiência global de 1,8 bilhão de pessoas.

Os Jogos Olímpicos de Verão, a Copa do Mundo da FIFA, o Tour de France, o Super Bowl e os Jogos Olímpicos de Inverno, são os esportes mais assistidos do mundo.

Esses eventos são verdadeiros fenômenos globais que envolvem milhões ou bilhões de pessoas em torno do esporte e da cultura. Eles também são fontes de inspiração e motivação para muitos atletas amadores ou profissionais que sonham em participar dessas competições ou simplesmente praticar os esportes que admiram.

