De acordo com o Giant Freakin Robot, Willem Dafoe (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) se juntou ao elenco de Os Fantasmas Se Divertem 2.

Segundo o site, o ator deve interpretar um policial fantasma do pós-morte. A Warner Bros. ainda não confirmou a escalação do ator, então tudo deve ser tratado como um rumor, por enquanto.

O elenco da continuação já conta com Michael Keaton (The Flash), Winona Ryder (Stranger Things), Jenna Ortega (Wandinha) e Justin Theroux (The Leftovers).

Tim Burton, que também realizou o primeiro filme, retorna como diretor da sequência. O cineasta voltou a fazer sucesso com Wandinha, série da Netflix estrelada por Ortega.

Plan B Entertainment, conhecida por filmes vencedores do Oscar, incluindo Moonlight: Sob a Luz do Luar, Os Infiltrados e 12 Anos de Escravidão, está envolvida na produção.

Leia mais sobre Os Fantasmas se Divertem:

Os Fantasmas Se Divertem estreou em 1988 e lançou Tim Burton – que posteriormente assumiria a franquia cinematográfica do Batman – como autêntico diretor hollywoodiano.

O filme é considerado um verdadeiro clássico da época, sendo estrelado por Michael Keaton, Wynona Ryder, Alec Baldwin e outros.

Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, assombrando sua antiga casa. Quando uma nova família e sua filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. Suas tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia.