Padre Fábio Amaro é indiciado por suspeita de estupro de menores em paróquia no Acre; ele nega

O padre Fábio Amaro, que atuou em várias paróquias do Acre, foi indiciado pela Polícia Civil do estado por suspeita de abuso sexual de menores. De acordo com as investigações, os crimes teriam sido praticados entre 2008 e 2009, quando o suspeito era pároco em Rio Branco (AC). Na época, ele teria abusado de um adolescente, que tinha entre 15 a 16 anos, e de uma jovem, de 18, que frequentava a igreja e se confessava com ele.

Apesar das duas denúncias, o padre responde criminalmente apenas pelo estupro do rapaz na época que tinha 16 anos. Segundo a Polícia Civil, o crime praticado contra a jovem prescreveu. O suspeito, que atualmente mora em Pernambuco, foi ouvido na delegacia da cidade de Arcoverde (PE) a pedido das autoridades do Acre.

Em depoimento, o padre negou conhecer as vítimas e afirmou desconhecer até mesmo um acordo que fez com o bispo Dom Joaquín Pertiñez. No estado pernambucano, o suspeito estava ligado a uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com projetos sociais de ressocialização. Após prestar depoimento, ele teria pedido desligamento.

As vítimas, que não serão identificadas na reportagem, frequentavam a igreja católica e tiveram o sonho de seguir carreira cristã destruído. A reportagem tentou contato com o padre diversas vezes, sem sucesso. Em uma das tentativas, uma mulher se identificou como mãe dele e informou que o filho tinha viajado em busca de emprego e que não sabia a data de retorno.

