“Pai me dá um real” é preso pela polícia no calçadão de Rio Branco

Um vídeo que viralizou na tarde desta segunda-feira, 8, mostra a prisão do morador de rua Ivanildo Barata, conhecido pelo codinome “Pai me dá um real”, no Calçadão de Rio Branco, localizado na região central da capital.

Dependente químico, Ivanildo é um dos moradores de rua mais conhecidos de Rio Branco. Ninguém sabe o motivo que levou à prisão, mas a presença de Ivanildo no local sempre gerou críticas dos comerciantes, que reclamam da postura muitas vezes hostil do dependente químico.

Em 2022, Ivanildo acabou internado compulsoriamente por uma determinação da juíza Olívia Maria Alves Ribeiro, da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no entanto, a internação não mostrou o sucesso pretendido.