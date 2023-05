Pai que matou filhas de 4 e 8 anos é preso em Goiânia

O motorista de aplicativo Ramon de Souza Pereira, suspeito de matar a facadas as duas filhas de 4 e 8 anos de idade e depois atear fogo no carro com elas dentro, foi preso nesta terça-feira (23) em uma região de mata, em Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o pai foi encontrado em um lago próximo ao local onde as crianças foram mortas. O homem, que estava fraco, foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado à delegacia.

A corporação afirmou que foi preciso usar cães farejadores e até um drone para encontrar o suspeito, que havia sido visto caminhando em uma estrada por um morador da região. Ao g1, o delegado Marcus Cardoso explicou que Ramon tentou se matar antes de ser preso, visto que foi encontrado com um corte no pescoço. O homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) para passar por cirurgia.

“Ele falou que ela [esposa] merecia isso. Ele ficou sabendo da traição e agrediu ela. Depois pegou o carro dela e foi buscar as crianças e cometeu o crime. O suspeito pode responder por homicídio tentado e lesão corporal”, explicou.

Em nota, o Hugo informou que Ramon chegou na unidade de saúde com ferimentos na garganta e abdômen. Ele “recebeu atendimento na sala vermelha e foi encaminhado para o centro cirúrgico”.