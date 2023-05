Pânico em creche, homem mata colega de trabalho e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Estudante de 17 anos morre vítima de infarto no interior do Acre

A jovem Maria Silva de Sousa, 17 anos de idade, residente no bairro Florentino, em Sena Madureira, morreu na noite deste domingo (7). Segundo informações, a causa da morte provavelmente foi infarto.

Após quase 15 dias, polícia dá novas informações sobre morte de Nayara Vilela

Nesta quarta-feira (8), 14 dias após o falecimento da cantora acreana Nayara Vilela, a Delegacia Especializada de atendimento à Mulher (DEAM) disse que aguarda os laudos periciais para dar andamento nas investigações da morte da cantora, buscando apurar o que de fato ocorreu no dia 24 de abril.

TERÇA-FEIRA

Amigos de empresário morto após atirar em travesti dizem que ele foi executado pela polícia

Amigos do empresário Marcos Ferreira da Costa, de 42 anos, que morreu com um tiro disparado pela Polícia Militar, no último sábado (6), após, supostamente, ter atirado contra uma travesti, demonstraram indignação com a sua morta durante o velório.

Jovem empresário é internado no hospital de Sena após sofrer mal súbito

Junior Cioffi, de 32 anos, filho da empresária do supermercado São Felipe em Sena Madureira, foi hospitalizado na noite de terça-feira (9), após sofrer um mal súbito. Segundo informações, o paciente já havia passado por vários médicos e exames, mas nada foi detectado.

QUARTA-FEIRA

“Criada por duas mães”: história de influencer acreana ganha destaque nacional; VÍDEO

A história da influenciadora digital acreana Carol Com C ganhou destaque nacional ao ser compartilhada para os mais de 5 milhões de seguidores da página “Razões Para Acreditar”. A influenciadora contou parte da sua história ao dizer que foi criada por duas mulheres, a mãe e a avó paterna.

Candidata a prefeita, Jéssica Sales aproveita férias com esposa antes de cair em campanha

A médica ginecologista e obstetra Jéssica Sales é uma das pré-candidatas à prefeitura do município de Cruzeiro do Sul. Jéssica que foi deputada federal nos anos de 2015/2018 e 2018/2022 se prepara para levar o nome da família Sales ao voto popular.

QUINTA-FEIRA

Sorveteria de Rio Branco se posiciona após ser acusada de discriminar criança autista

Um cliente do Boneco de Neve, Carlos Venícius Ribeiro, divulgou em suas redes sociais um vídeo em que aparece acusando o restaurante de discriminação contra seu neto, que tem autismo. O caso aconteceu no sábado (6). O estabelecimento divulgou uma nota de esclarecimento sobre a situação, na última quarta-feira (10).

Mulher que matou jovem e esfaqueou duas pessoas em festa é absolvida por ter transtorno

A jovem Rayane da Costa Brilhante, denunciada por homicídio e dupla tentativa de assassinato, durante uma festa em Rio Branco, foi considerada inimputável e não deve responder pelos crimes em júri popular.

SEXTA-FEIRA

Boato de estupro causa pânico em creche de Rio Branco e funcionário é ameaçado

Um boato de estupro causou medo e pânico a funcionários e revolta de mães na manhã desta última quinta-feira (11) na creche municipal Luiz Roberto Pedron, localizada na rua Raimundo Targino, no Residencial Rosa Linda, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

No Acre, homem é preso por tentar matar colega de trabalho que questionou seu atraso

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta terça-feira (9), em Xapuri, um homem de 30 anos acusado de tentar matar de forma brutal o colega de trabalho que o questionou por estar atrasado.