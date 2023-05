Parceria entre Prefeitura de Brasiléia, BB e ‘Olhar Diferente’ garante kits às famílias vítimas da enchente

A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Banco do Brasil, por meio da Associação “Olhar Diferente”, realizou, nesta sexta-feira, entrega de alimentos e outros produtos a centenas de famílias dos diferentes bairros da cidade.

A atividade aconteceu na quadra do bairro Ferreira Silva, contemplando famílias afetadas diretamente pela enchente, ocorrida no município.

Ao todo, foram entregues 600 unidades, incluindo cestas básicas, kits de higiene pessoal e colchões.

Participaram da entrega, representando a Prefeita Fernanda Hassem, a Chefe de gabinete, Suly Guimarães, Presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, representantes do Banco do Brasil, Alessandro Torres e Roberval Rodrigues, representante da associação Olhar Diferente, Alex Thomas, Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo.

De acordo com a moradora Elinaiana Vidal, a cesta de alimentos irá ajudar muito a família esse mês. “Eu tenho 3 filhos e é uma ajuda muito importante, agradeço a Prefeita Fernanda Hassem e a todas as pessoas que estão ajudando, a alagação já passou, mas nós continuamos precisando dessa ajuda”, disse Elinaiana.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Djahilson Américo, destaca a parceria com o Banco do Brasil. “Através do Projeto Olhar Diferente.

“Agradecemos a Fundação Banco do Brasil por essa importante parceria com o município, que irá beneficiar diretamente as famílias que foram atingidas com a enchente do Rio Acre aqui em Brasiléia. A Prefeita Fernanda Hassem nos determinou que olhássemos com muito carinho para as pessoas que tiveram suas casas alagadas em março deste ano, e graças ao esforço de todos estamos conseguindo assistir essas famílias, com entrega de centenas de cestas básicas, colchões e material de higiene pessoal”, afirmou.