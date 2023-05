Partido de Marina Silva repudia chacota feita por médicos do Acre

Após três médicos do Acre fazerem chacota com o estado de saúde da ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, a regional estadual do partido fundado pela acreana, a Rede Sustentabilidade, emitiu uma nota nesta segunda-feira (8), repudiando o caso.

O partido declarou que os médicos tiveram “conduta desonrosa, desrespeitosa e vil”, ao tecer comentários “desumanos e incompatíveis com a ética médica”. A que foi assinada pelos representantes André Silva e Luna Barros, lamentou o fato e pediu mais união, independente de ideologia política.

“Esperamos e acreditamos que um dia teremos uma sociedade onde possamos conviver de forma harmônica e fraterna e que a vida nunca deixe de ser um bem maior não apenas tutelada pelo Estado, mas também respeitada por todos nós seres humanos dotado de sentimentos, racionalidade e amor”, diz trecho.

Veja a nota na íntegra:

A REDE SUSTENTABILIDADE / ACRE, vem a público manifestar total e absoluto repúdio a conduta desonrosa, desrespeitosa e vil, dos profissionais médicos que teceram comentários desumanos e incompatíveis com a ética médica, acerca do estado de saúde da acreana e, hoje, Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que testou positivo para covid 19.

A Rede Sustentabilidade lamenta profundamente que de onde se espera profissionalismo e postura ética, idealizações políticas os sobrepõe. No mais, estimamos a breve recuperação da nossa conterrânea e atual Ministra, rogando a Deus pela sua saúde e para que tenha compaixão dos que perdem o senso de humanidade em momentos como esse.

Esperamos e acreditamos que um dia teremos uma sociedade onde possamos conviver de forma harmônica e fraterna e que a vida nunca deixe de ser um bem maior não apenas tutelada pelo Estado, mas também respeitada por todos nós seres humanos dotado de sentimentos, racionalidade e amor.

Rio Branco/AC, 08 de maio de 2023.

PORTA VOZES REDE/ACRE

André Silva e Luna Barros.