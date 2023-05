Pastora da maior igreja evangélica do Acre vira terapeuta sexual e viraliza na web

A pastora da Igreja Batista do Bosque (IBB) e psicóloga, Valeria Marques, anunciou em suas redes sociais mais um método de atendimento ao público em Rio Branco: terapia sexual. A religiosa traz à tona polêmicos temas do campo da sexualidade e das relações.

A terapeuta sexual, como se identifica em sua biografia no Instagram, também aborda outros temas da psicologia para seus 1.119 seguidores (número que é ainda maior no mundo presencial, já que lidera centenas de pessoas em sua igreja, na condição de pastora).

Formada em psicologia pela extinta Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), no ano de 2019, Valéria é referência no meio evangélico acreano e é esposa do pastor Agostinho Gonçalves.

Em dois dos vídeos divulgados na sua conta, Valéria fala sobre sexo, depressão, libido e relações tóxicas.

Veja na íntegra as publicações da pastora e terapeuta sexual: