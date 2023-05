Peça teatral em Rio Branco vai mostrar mundo caótico de motorista de app e clientes

O mundo caótico e imprevisível do trânsito urbano, revelando os desafios enfrentados por motoristas de aplicativo durante seu dia a dia através de uma narrativa ágil e diálogos afiados, entra em cartaz a peça “Cotidiano” no próximo mês, em curta temporada. A peça é escrita por Yuri Montezuma, que também dirige o espetáculo juntamente com Quilrio Fárias.

De acordo com os diretores, “Cotidiano”, através de uma narrativa ágil e com diálogos afiados, leva a uma viagem repleta de risadas, reflexões e momentos de tensão. “Trazemos para o público uma experiência única e envolvente, retratando a vida de um motorista de aplicativo que enfrenta situações engraçadas e perigosas. Com uma mistura habilidosa de comédia e tensão, a peça apresenta um retrato autêntico e cativante da realidade vivida por esses profissionais das ruas”, define Montezuma.

“Cotidiano” é um solo e traz para cena situações inusitadas a cada corrida. “Através de encontros com passageiros peculiares, ele nos transporta para a diversidade de histórias que podem surgir no trajeto de um carro. Desde clientes hilariantes e desastrados até passageiros misteriosos e até mesmo perigosos, o motorista enfrenta desafios que vão além das ruas movimentadas”, conta o diretor.

A peça é habilmente construída para provocar emoções variadas na plateia. As cenas de humor descontraído arrancam risos genuínos, enquanto os momentos de tensão mantêm o público à beira do assento. Com uma trama bem amarrada e reviravoltas surpreendentes, “Cotidiano” oferece uma experiência teatral envolvente, capaz de cativar espectadores de todas as idades.

“Este espetáculo busca trazer à tona as situações cotidianas vividas por motoristas de aplicativo, explorando os aspectos cômicos e até mesmo perigosos dessa profissão”, afirmam os diretores da peça, Quilrio Farias e Yuri Montezuma. “Queremos fazer o público rir, mas também refletir sobre a complexidade da vida moderna nas grandes cidades e as diferentes histórias que se cruzam nas ruas.”

“Cotidiano” é uma produção da Cia Tanto de Lá Quanto de Cá e Cia Cata Ventos de Cultura, com apoio do Serviço Social do Comércio – SESC Acre. “Cotidiano”, estreia no dia 17 de junho de 2023, e segue com apresentações nos dias 18, 24 e 25 de junho.