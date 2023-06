Pedro Sampaio fala sobre bissexualidade e revela namoro: ‘Meu coração tem dono’

Pedro Sampaio foi um dos famosos que cruzaram o tapete vermelho da 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira nesta quinta-feira, 31/5, no Rio de Janeiro. Em conversa com o gshow, o DJ falou abertamente sobre sua bissexualidade. Ele declarou sua orientação sexual durante o Lollapalooza 2023, em março, ao exibir um vídeo no telão do palco homenageando personalidades LGBTQIA+ e suas orientações sexuais e identidades de gênero.

“Tem toda uma questão de preconceito, é uma coisa muito agressiva. Para mim, sinto que foi delicado, mas me senti mais forte. Recebi muito amor nas redes sociais. E o bissexual fica em um lugar que não tem uma visão muito esclarecida do grande público. Procurei deixar isso bem claro para a galera”, disse.

Ao ser perguntado se ele estava namorando ou estava solteiro, Pedro não titubeou e revelou, pela primeira vez: “Estou namorando. Meu coração tem dono”.

Na semana passada, Pedro Sampaio, de 25 anos, foi fotografado ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, acompanhado do modelo e atleta de vôlei Henrique Meinke. Os rumores de que os dois estavam juntos começaram a circular depois de uma publicação do jornal Extra no início de março.

O primeiro registro dos dois juntos foi feito durante a comemoração de 70 anos de Lulu Santos em maio deste ano. Nas redes sociais, Pedro Sampaio posou ao lado de Clebson Teixeira, Lulu Santos e Henrique Meinke.