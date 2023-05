Peixe de 90 quilos é capturado no interior do Acre e impressiona pescadores

No interior do Acre, um pescador conseguiu capturar um peixe Filhote de incríveis 90 quilos e cerca de 1,5 metro. As imagens do animal circulam pela internet. A pescaria conseguiu superar a captura feita no último final de semana, em Sena Madureira, na qual um Jaú de 58 quilos foi fisgado no Rio Macauã.

O local onde aconteceu o caso não foi revelado. Segundo informações, o pescador estaria pescando em um rio, quando sentiu uma fisgada forte e percebeu que estava lidando com um animal de grande porte.

Depois de algum tempo, com muita habilidade, ele conseguiu trazer o peixe à superfície e todos que estavam no local viram o tamanho do animal.

De acordo com especialistas, o animal capturado parece ser uma espécie de peixe rara na região, devido ao seu tamanho e peso significativos. A identificação precisa da espécie ainda está sendo investigada por biólogos e especialistas em ictiologia.