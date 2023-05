Pela primeira vez no Acre, show da Banda Catedral acontece neste sábado; veja detalhes

Neste sábado (6), a famosa Banda Catedral estará se apresentando no Rincão de Aparecida, em Cruzeiro do Sul. O evento batizado de “Rock em Aparecida” acontece às 21h e também conta com bandas locais.

Em entrevista para o site Juruá Online, o Padre Christopher, falou que o objetivo do evento é arrecadar fundos para dar continuidade às obras da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Será um momento propício para o lazer em família e boa música.

Com a voz marcante do vocalista Kim, essa é a primeira vez que a banda se apresenta no Acre. No show, a banda irá relembrar seus sucessos de 33 anos de carreira, regados por poesias e melodias.

As pessoas interessadas em participar do evento poderão adquirir ingressos ou mesas em alguns estabelecimentos comerciais. Para tirar dúvidas, basta entrar em contato através do número: 68 99937-2244.

Catedral

A banda carioca de pop/rock cristão foi formada em 1988 com integrantes cristãos: Kim, vocalista, compositor, guitarra, base e produção, Júlio, baixo, solos e produção, e Guilherme, na bateria. A Catedral teve a sua origem na música gospel e ficou conhecida por abordar em suas letras uma mensagem cristã positiva, democrática e popular, somada a temas como amor e política.