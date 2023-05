Pesquisa de professores e alunos da Ufac analisa ameaça de seca na Amazônia

Uma pesquisa produzida na Universidade Federal do Acre (Ufac), que visa avaliar como a floresta amazônica poderá lidar com a seca futura e com a redução de sua capacidade de remover carbono do meio ambiente foi publicada na Revista Nature.

Intitulado “A variação em toda a bacia nas margens de segurança hidráulica das árvores prevê o balanço de carbono das florestas amazônicas”, o estudo analisa o aumento das mudanças climáticas e a falta de preservação adequada da floresta amazônica.

80 pesquisadores assinam o artigo, entre eles está o pesquisador Marcos Silveira, que afirma que o estudo reflete a preocupação dos cientistas com a vulnerabilidade da vegetação em meio às mudanças climáticas.

“Esse trabalho reflete a preocupação da comunidade científica com a vulnerabilidade das árvores em relação às mudanças climáticas, especialmente no que diz respeito à mortalidade provocada pelos eventos recorrentes de secas severas”, disse Marcos Silveira.

O artigo foi produzido por professores do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza e alunos egressos do programa de pós-graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da Ufac.

O estudo fez parte do projeto Tremor e envolveu uma equipe internacional de pesquisadores da Europa, Brasil, Peru e Bolívia. Realizada na bacia amazônica, a pesquisa avaliou a resistência das árvores às pressões negativas provocadas pela falta de água no solo, o que pode causar a morte da árvore por embolia.