PF prende estagiário da justiça que vazou informações sobre operação para advogado

Foi preso pela Políca Federal, na manhã desta sexta-feira (12), o estagiário da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, R.M.S.

Ele é suspeito de vazar informações da Operação Tricoat, que apura atuação de uma organização criminosa suspeita de tráfico interestadual de drogas.

A prisão foi deflagrada após expedição de mandados judiciais de prisão e apreensão. A informação foi dada pelo site Ac24Horas e apurado pelo ContilNet.

R.M.S teria passado detalhes da operação ao advogado Thalles Damasceno, que foi preso durante a operação. As informações teriam sido repassadas pelo WhatsApp. As investigações tinham como foco o empresário Eliezer de Souza Brito.

O estagiário foi levado para o comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope), onde o advogado também estava preso.

Entenda a operação

Para lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, um núcleo – liderado por um empresário acreano – se utilizava de um mercado sediado em Rio Branco, a fim de simular um funcionamento regular do estabelecimento, para justificar os valores e os bens obtidos com o lucro do tráfico interestadual de drogas.

Os investigados movimentaram mais de 37 milhões de reais em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte por meio de transações em espécie.

Diante da situação, foram autorizados pela Justiça o Bloqueio de Contas, sequestro de imóveis, terrenos, itens de luxo, bem como carros.

Os investigados serão indiciados por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas, por lavagem de dinheiro e por tráfico interestadual de drogas, cujas penas somadas podem chegar até 33 anos de prisão.