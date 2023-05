Philip Izidorio confirma participação no Brasileiro de Taekwondo

Depois da conquista da Copa Regional Norte no último fim de semana em Manaus, no Amazonas, Philip Izidorio tem um próximo desafio definido. O acreano estará na disputa do Campeonato Brasileiro de Taekwondo entre os dias 16 e 20 de agosto em Fortaleza, no Ceará.

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) definiu a data mais importante da competição da temporada 23.

“Tínhamos a previsão da data do torneio. Com a definição vai ser possível fechar o planejamento para a preparação”, explicou Philip Izidorio.

Treinar mais forte

Segundo o técnico Leidinho Silva, Philip Izidorio precisa ajustar alguns detalhes importantes de movimentação e ritmo de luta.

“O Brasileiro será bem mais difícil do que o Zonal Norte e por isso é preciso evoluir em todos os aspectos. Teremos três meses bem duros de treinamentos”, afirmou o treinador.

Philip vai treinar três meses para disputa do Campeonato Brasileiro/Foto arquivo pessoal