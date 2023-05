Embaixada do Brasil no Peru recebe empresários do Acre e Rondônia nesta segunda

Advocacia

O desbloqueio de madeireiras flagradas pela Operação Metaverso, em março passado, está entre as demandas apresentadas pelos prefeitos para a bancada federal do Acre na reunião de sexta-feira, 5, na sede da AMAC. Embora a reunião fosse pra definir a destinação das emendas para o Orçamento da União de 2024, a defesa das madeireiras entrou na lista do coordenador da bancada federal, senador Alan Rick.

Justiça

Para quem julga que o parlamentar está atuando em defesa de criminosos, ladrões de madeira, é bom lembrar que todos têm direito à defesa. E, como um senador, Alan Rick tem o poder até mesmo de mudar a lei pra beneficiar um réu, se conseguir convencer seus pares do Poder Legislativo. É o que tenta um projeto de lei da ex-deputada Mara Rocha que pode legalizar terras invadidas na Reserva Chico Mendes.

Raiz

Desde a chegada do primeiro seringueiro no século 19, a extração de madeira ainda é uma das atividades econômicas mais importantes do Estado. Atualmente é o principal produto de exportação do Acre. Por isso a operação do Ibama mobilizou a Fieac e o Sindicato das Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Compensados e Laminados. É uma vastidão de empresas instaladas em todo o Estado, algumas delas nos fundos dos quintais em regime familiar e muitas outras atuando informalmente como artesãos.

Ser ou não ser

O flagrante do Ibama coloca em dúvida estudo divulgado em outubro do ano passado indicando que 100% desta atividade no Acre se concentram em áreas privadas e têm autorização oficial. Ou o estudo coloca em dúvida a Operação Metaverso, nome que o Ibama deu ao evento. Afinal, é chancelado por quatro organizações ambientais consideradas insuspeitas: o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) e o Instituto Centro de Vida (ICV). Juntos, elas formam a rede Simex, que não pode ser acusada de cumplicidade com os madeireiros.

CAC

Quem sai às ruas de Rio Branco num sábado à noite dirigindo um Honda Civic, armado com uma pistola 380 e atirando contra travestis é colecionador, atirador ou caçador?

Estreia

Um encontro nesta segunda-feira, 8, entre empresários do Acre e Rondônia com seus parceiros do Peru é o primeiro ato para a região do ex-governador, ex-senador, ex-presidente da Helibrás e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana. Primeiro ato pela Apex, pois quando governador já promoveu uma caravana buscando o fortalecimento das relações com os vizinhos.

De vergonha

Desta vez Jorge Viana vai atuar como diplomata, recebendo os empresários brasileiros e peruanos para uma rodada de negócios na Embaixada do Brasil em Lima. A representação brasileira é um palacete íntimo dos acreanos, edificado em um quarteirão inteiro no aristocrático distrito de Miraflores. Bem mais suntuosa do que a acanhada embaixada do Canadá, um dos países mais ricos do mundo, localizada bem ao lado.

Invasão

Em dezembro de 2009 o então presidente da Aleac, Edvaldo Magalhães, levou pelo menos uma centena de empresários para a mesma Embaixada com o mesmo objetivo, aproveitando uma rodada de negócios com a presença do presidente Lula. A comitiva foi de Rio Branco a Cruzeiro do Sul em um Boeing fretado, de Cruzeiro a Puccalpa em aviões bimotores, de Puccalpa a Lima de ônibus pela Carretera Central e voltaram no mesmo Boeing fretado de empresa peruana. As despesas foram compartilhadas com o governo do Departamento de Ucayalli, a Fieac e a Federação da Agricultura entre outras entidades.

Pedra dura

As tentativas de fortalecimento das relações comerciais entre empresas da região com o Peru são antigas, mas tiveram um significativo salto nos últimos 20 anos. Como resultado, atualmente Rio Branco tem um consulado do Peru no bairro do Bosque e uma proliferação de restaurantes e outros negócios de imigrantes do país vizinho. Em contrapartida, as indústrias Dom Porquito e Acreaves já estão inundando o Peru com seus cortes especiais e carcaças de frango e de suínos.

Alianças

Muito antes de qualquer incentivo estatal, já havia intensa relação comercial e cultural entre o Acre e o Peru, principalmente por iniciativa do isolado povo de Cruzeiro do Sul. De acordo com o ex-deputado Ilderlei Cordeiro eram comuns competições de futebol entre Cruzeiro e a vizinha Puccalpa. Tanto que resultou em casamentos entre os jovens Orleir Cameli e a peruana Beatriz Barroso Pardo e do ex-deputado e ex-prefeito Wagner Salles com Antônia Rojas, hoje conhecida como deputada Antônia Sales.

Crise no ar

Neste momento Cruzeiro do Sul tem dificuldade em sua integração até mesmo com a Capital por conta da deficiência do transporte aéreo e da BR 364. Este problema foi debatido durante dois dias, entre quinta e sexta-feira passada, 5, no workshop “Transporte Aéreo na Região Norte do País”. O evento foi promovido pelo Ministério Público do Acre e deverá resultar em benefícios para a comunidade, segundo o presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON, Luiz Eduardo Lemos.

Boa intenção

O procurador-geral de Justiça do Acre, Danilo Lovisaro do Nascimento, disse que embora não haja uma solução imediata para o transporte aéreo na região, há disposição para continuar negociando. Os principais problemas são as altas tarifas, os voos na madrugada em dias alternados, os cancelamentos devido ao mau tempo e a falta de sistema de aproximação noturna no belo aeroporto de Cruzeiro do Sul. Excelente arquitetura, péssima tecnologia.

Pão e água

Na semana passada, em duas madrugadas seguidas os voos tiveram problemas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por causa da neblina. Nas duas cidades os passageiros que esperavam o voo foram deixados à míngua pela Gol Linhas Aéreas. Sem informações, alimentação e acomodação.

Arrocha!

A festa do 46º aniversário de Mâncio Lima, no próximo dia 30, prevê show do cantor brega maranhense Gildean Marques, autor de quatro CDs. Com 27 anos, o cantor começou na musica aos 13 anos e aos 16 se tornou cantor profissional, sempre acompanhado pelo pai, o empresário e também cantor Frank Lopes. O valor do cachê não foi divulgado, mas Gildean ainda não consta na constelação de estrelas que costumam receber cachês astronômicos e, portanto, alvo de escândalos e cancelamentos.

Quintino

Enquanto o MDB e o PSD disputam a filiação do ex-prefeito Marcus Alexandre para disputar a Prefeitura em 2024, ele desfila sereno e sorridente entre as gôndolas do Supermercado Milena onde costuma fazer suas compras dominicais. O estabelecimento é de seus sogros. Os pais de Gicélia Viana há mais de 20 anos mantêm o próspero estabelecimento na Rua Quintino Bocaiúva no Bosque. Têm residência bem na frente, ao lado da boutique “Quintina”, de propriedade da filha.