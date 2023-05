Pimenta: Google deve prestar esclarecimento sobre site falso do Detran no Acre

Ao criticar preço de carro popular, Lula repete Itamar Franco e pode relançar o Fusca?

Em 1993, o carro de preço mais acessível aos pobres no Brasil custava cerca de R$ 110 mil, contra os R$ 90 mil atuais, o que motivou o então presidente Itamar Franco a convocar a Volkswagen para relançar o Fusca por R$ 33 mil.

O Google e o Detran/AC

O Google deverá prestar esclarecimentos sobre sua ajuda aos golpistas de Fortaleza (CE) que arrecadaram R$ 2,5 milhões usando sites falsos de órgãos públicos, como o Detran do Acre. O contribuinte buscava no Google o endereço do site do Detran e era levado para o link da dupla onde acabava fazendo pagamento de taxas e multas que jamais seriam quitadas.

E o Google com isso?

O golpe foi descoberto pelas polícias civis do Ceará e do Maranhão, pois era aplicado em sites de órgãos públicos de vários estados. Mas, quanto o Google sabia? Se o dinheiro está entrando não importa quem está pagando? Ao promover para o alto da primeira página um conteúdo, o Google exerce forte influência para que pareça legítimo e confiável.

US$ 70 bilhões

A Alphabet, empresa controladora do Google, divulgou seus resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2023. O faturamento cresceu 2,6%, atingindo a marca de US$ 69,8 bilhões. Equivalente a quase oito anos do orçamento do Estado do Acre, de R$ 8,8 bilhões em 2023.

Interpretação

Não são apenas as fake news que podem denegrir a imagem de personalidades públicas. Também podem ocorrer erros de divulgação e ou interpretação. O prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir Sá (MDB), por exemplo, está correndo atrás de desmentir informação do Ministério Público do Acre que o acusa de pagamento irregular de diárias, combustível e contratos licitatórios.

Lá atrás

O MPE informa que os pagamentos foram efetuados nos últimos dois meses, mas Tamir garante que se referem ao período de 2012 a 2020, durante gestões dos ex-prefeitos Rivelino (PSDB) e Francisco de Assis (PRP). A soma chegaria a R$ 8 milhões.

Antecedentes

O pagamento de diárias pela Prefeitura de Santa Rosa do Purus está na mira do MPE/AC desde o ano passado. Uma análise do órgão sobre pagamentos efetuados entre janeiro de 2021 e junho de 2022 constatou que o Município gastou R$ 752.625,76 em diárias. No mesmo período, a prefeituras bem mais ricas de Cruzeiro do Sul e Tarauacá gastaram R$ 464.199.77 e R$ 109.173,50, respectivamente.

Vara e peixe

O site da Prefeitura de Manoel Urbano destaca a visita do prefeito Toscano Veloso ao açude do produtor Edilson na zona rural do Município. O açude em questão é apenas um dos vários que constituem um programa que vem sendo implementado desde a gestão de seu antecessor Tanízio Sá.

Rio acima

Em 2022, Tanízio chegou a levar as máquinas de balsa pelo Purus até a Boca do Chandless em uma viagem de 45 dias construindo açudes e tanques para bebedouros. “É um programa que não pode ser interrompido, pois é importante fonte de renda para o produtor”, comenta Toscano.

Pânico

Os mototaxistas entraram na disputa pelo transporte de passageiros em Rio Branco no início dos anos 2000. Começaram na clandestinidade, enfrentaram a fiscalização, foram autuados, fizeram protestos, conseguiram a sua regulação na Prefeitura e hoje sobrevivem apesar da proliferação de aplicativos para a concorrência e queda de passageiros. Mas a situação não está boa pra ninguém, como bem demonstrou o profissional do setor encontrado em cima de um poste, não em protesto, mas por depressão e desejo suicida.

Conselhão

A representatividade dos mototaxistas no Brasil teve sua força representativa chancelada nesta terceira versão do governo Lula, que deu uma vaga para a categoria no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado “Conselhão” da Presidência da República. Alessandro Sorriso, fundador e presidente da Associação dos Motofretistas Autônomos do Distrito Federal vai representar a classe.

Acre fora

Em 2003, na primeira gestão de Lula, o professor José Fernando Rego, 79 anos, pai da procuradora de Justiça, Patrícia Rego, representou o Acre e a Amazônia no Conselhão por indicação do então poderoso PT local. Rego é considerado um dos maiores especialistas em desenvolvimento sustentável na região. Neste ano Lula não se lembrou do Acre.

Dinastia

Se não conseguiu emplacar nenhum nome para o Conselhão da Presidência da República, o combalido PT conseguiu a superintendência do DNIT no Acre para o ex-vereador Ricardo Araújo, irmão da ex-vice-governadora Nazaré Araújo, dois herdeiros do primeiro governador eleito, José Augusto de Araújo. A oligarquia não escolhe bandeiras partidárias.

A volta do Fusca

Não é à toa que o presidente Lula está empenhado em achar uma alternativa pra reduzir o preço do carro popular no Brasil. Que pobre pode pagar R$ 90 mil por um carro? Ele e milhões de brasileiros indagam. Foi esta mesma interrogação que levou o ex-presidente Itamar Franco a articular o relançamento do Fusca em 1993, há exatos 30 anos.

Salão

Itamar Franco decidiu lutar pela volta do Fusca durante o Salão do Automóvel de São Paulo de 1992, logo após assumir a Presidência no lugar de Fernando Collor, que renunciara dias antes. O carro mais barato no Salão custava 23 mil dólares, que valem hoje cerca de R$ 114 mil.

É o amor!

Itamar articulou com a montadora brasileira um Fusca 1.0 com valor máximo de 6,8 mil dólares ou R$ 33,8 mil. De acordo com comentários à época a verdadeira intenção de Itamar era agradar uma namorada que amava os fuscas. O homem era namorador