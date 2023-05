Cruzeiro do Sul lembra 10º aniversário da morte de Orleir Cameli nesta segunda-feira. Em 1994, ex-governador derrotou Flaviano Melo no segundo turno contando com votos do PT.

Homenagens

A programação de homenagens ao ex-governador teve visita ao túmulo pela manhã e prossegue à noite com missa na majestosa Catedral Nossa Senhora da Glória, exposição de fotografias e sessão solene na Câmara dos Vereadores. Dona Beatriz Cameli, a viúva, comenta que, se vivo fosse, Orleir estaria hoje liderando um movimento pela reconstrução da BR 364. Uma das obras mais importantes do ex-governador foi a pavimentação da rodovia entre Rio Branco e Sena Madureira.

Memórias

Quando foi lançado candidato pelo antigo PPR (ex-PDS) Orleir Cameli tinha apenas o apoio de um governo, que atrasava os salários e só fazia distribuir sopa na periferia. Totalmente desconhecido fora do Vale do Juruá, onde era chamado de Barão, Orleir trouxe para sua campanha de marketing, por indicação do empresário Alberto Bardawil, a dupla de publicitários que mais tarde fundou a Companhia de Selva, David Sento-Sé e Gilberto Braga de Mello, que tinham no portfólio participação na campanha do ex-presidente Collor.

Desconvite

A estratégia vitoriosa começou com o distanciamento de Orleir de Romildo Magalhães e da substituição de George Pinheiro pelo médico Labib Murad como candidato a vice. Romildo e George foram convidados a não subirem nos palanques durante a campanha.

Zebra

A vitória também contou com ajuda do candidato do PT, Tião Viana, que por muito pouco não superou o emedebista Flaviano Melo e foi ao segundo turno. Na reta final da campanha do segundo turno grande parte dos petistas levou suas bandeiras para as passeatas de Orleir e garantiu sua vitória sobre Flaviano, até então o favorito.

Sismo

A campanha eleitoral de 1994 começou bem cedo para Orleir e sua equipe num ano marcado por acontecimentos espetaculares: a morte de Ayrton Senna, um terremoto de grande intensidade que chegou a arrebentar as vidraças do então prédio do Banacre e a conquista do tetracampeonato de mundial de futebol pelo Seleção Brasileira nos EUA.

Contrapartida

O apoio do eleitorado do PT a Orleir Cameli no segundo turno foi uma decisão espontânea, sem o estímulo de sua direção estadual. Mesmo assim, ao desistir da reeleição em 1998, Orleir deu um apoio discreto ao petista Jorge Viana em sua vitória contra, novamente, o emedebista Flaviano Melo.

Zebra 2

Na disputa pelo Senado, a então deputada estadual Marina Silva (PT) derrotou Aluísio Bezerra (PMDB) e se tornou uma das mais jovens senadoras do Brasil, com 36 anos. Reeleita em 2002, foi nomeada ministra do Meio Ambiente, renunciou ao cargo e saiu do PT. Em seguida, fundou a Rede de Solidariedade, se elegendo deputada federal por São Paulo no ano passado e novamente foi nomeada ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, do atual governo Lula.

Comentário infeliz

Os médicos que publicaram em grupo de WhatsApp chacotas sobre o estado de saúde da ministra Marina Silva não chegam nem aos seus chinelos em termos de história de luta e contribuição para com o país. Se discordam de suas posições políticas, poderiam ter a dignidade de exporem argumentos e não piadas demonstrando falta de empatia com o sofrimento de terceiros. Jorge Lucas da Fonseca, Grace Mônica Alvim Coelho e Nilton Torrez Chaves denigrem a imagem da instituição da Medicina e não merecem a confiança dos pacientes acreanos.

Bambu

Ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal, Flaviano Melo foi dado como morto politicamente a cada derrota sofrida. Mas sempre deu a volta por cima. Verga, mas não quebra como diz o ditado. Desta vez sua disputa é dentro do próprio partido, pela filiação do ex-prefeito petista Marcus Alexandre para concorrer à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB em 2024.

Palanque

O debate se dá entre Flaviano, presidente estadual do MDB, o vereador João Marcos Luz (MDB) e o deputado estadual Emerson Jarude, presidente municipal da sigla e pré-candidato a prefeito da capital. Enquanto Flaviano defende a candidatura de Marcus Alexandre, Jarude e Luz querem que a decisão seja tomada democraticamente após debate interno no Diretório Municipal.

Por dentro

Assim como no MDB, o Partido Progressista também vai ter muito debate interno para as eleições de 2024. Embora o governador Gladson Cameli tenha mantido distância dos debates, o nome de seu secretário de Governo, Alysson Bestene é tido como favorito para a disputa. O atual prefeito, Tião Bocalom, deverá aceitar convite do senador Márcio Bittar e disputar a reeleição pelo PL.

Missão internacional

O governador Gladson Cameli já está em Washington para participar do GCF (Fórum Global dos Governadores para Clima e Floresta), uma força tarefa subnacional criada em 2008 como base para a cooperação em temas relacionados a política climática, financiamento, troca de tecnologia e pesquisa. A comitiva acreana conta com a participação da secretária de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Julie Messias, da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa e do chefe do Gabinete do governador, José Rosemar Andrade.

Sustentabilidade

Antes de embarcar, Cameli ressaltou a importância do Acre para as estratégias da Força Tarefa por ser um Estado com mais de 85% composto por floresta. “Sabemos que não é preciso derrubar mais nenhuma árvore porque a área aberta já é suficiente para o agronegócio sustentável. Temos tecnologia suficiente para aumentar a produtividade”, ressaltou.

Missão internacional 2

A rodada de negócios a ser realizada nesta segunda-feira entre empresários do Acre e Rondônia com empresários peruanos na sede da Embaixada Brasileira em Lima terá participação de representantes da Acisa (Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre), da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre e da Anac (Agência de Negócios do Acre). De acordo com o secretário Assubarnipal Mesquita, a participação do governo faz parte do planejamento estratégico de promoção e atração de negócios para o Acre.

Anac

A presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, explica que a comitiva em Lima está empenhada em promover a agenda estratégica de desenvolvimento das empresas acreanas e esta é uma excelente maneira de aprimorar os conhecimentos para atuar em prol dos empresários do Acre. De acordo com ela, serão realizadas ações com a Associação de Exportadores do Peru, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), e visitas ao Porto de Chankay e à Câmara de Comércio de Lima e ao órgão governamental de Promoção do Peru (Promperu).