Plácido de Castro realiza 2ª Feira do Agronegócio; veja a programação

A prefeitura de Plácido de Castro, em parceria com o Governo do Acre, realiza entre os dias 1 e 4 de junho a 2ª Feira do Agronegócio no município.

Em suas redes sociais o secretário da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Alysson Bestene falou sobre o apoio que Executivo vem dando para a realização da feira:

“O governo está apoiando a segunda edição da feira em Plácido de Castro. Esse é um pedido do governador, que cada vez mais ações como essa sejam feitas, para geração de emprego, renda, para desenvolver o empreendedorismo e principalmente o agro”, disse.

A feira ofertará oportunidade de negócios, shows ao vivo, cavalgada, prova de laço, motocross, dentre outras atrações. Uma grande estrutura está sendo montada para receber expositores do empreendedorismo, do agronegócio e para a praça de alimentação.

Confira a programação completa:

Dia 01/06

10h – Abertura solene

12h – Abertura da exposição de animais, com a tradicional ‘Queima do Alho’

15h – Abertura oficial da Feira da Economia Solidária

19h – Grande final do Show de Calouros: A voz de Plácido – Infinity

23h – Show local

Dia 02/06

08h – Sequência da Feira – Oportunidade de Negócios

14h – Prova de Laço Team Roping

20h – Escolha da Rainha e da Princesa do Agro

23h – Show regional

Dia 03/06

07h – Concentração da CAVALGADA, antigo laticínio na Rodovia Ac-475

12h – Chegada da CAVALGADA no recinto do evento

Dia 04/06

09h – 3ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross