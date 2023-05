PM prende dupla que trafegava em moto roubada e com arma de fogo

Na noite desta terça-feira, 23 de maio, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupamento Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), apreendeu uma arma de fogo e recuperou uma motocicleta no bairro Santa Inês.

Em patrulhamento, a equipe policial foi informada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que uma dupla em atitude suspeita conduzia uma moto pelas ruas do bairro, e que estaria com uma arma de fogo.

Os militares avistaram os dois homens que, ao visualizarem a viatura, iniciaram fuga, sendo que foi realizado um breve acompanhamento, durante o qual, o garupa tentou se desfazer de uma arma calibre 12, de fabricação artesanal.

Após interceptá-los, foi realizada a consulta e constatado que a motocicleta que conduziam possuía restrição de roubo e furto. A dupla foi conduzida e entregue à unidade especializada, juntamente com os itens apreendidos.