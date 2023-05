PM prende maior e apreende menor com drogas e arma na Baixada da Sobral

Alan Júnior da Silva e Silva, de 21 anos, foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido, ambos acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite de quinta-feira (25) na Rua da ETA 2, no bairro Santo Afonso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo os policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando decidiram fazer uma patrulha a pé pelo local, mesmo sabendo que havia um olheiro de uma facção que avisa sobre a presença da viatura na rua.

Os policiais passaram despercebidos e chegaram perto de uma residência quando foram vistos pelo traficante, que tentou passar uma sacola por cima do muro e entregou para o adolescente de 14 anos. A guarnição se aproximou rapidamente da casa e encontrou a sacola com 12 barrinhas de maconha, 35 papelotes de skunk, 15 trouxinhas de cocaína, um revólver calibre 32 com seis munições intactas e mais R$ 138 em espécie, provavelmente oriundos do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Alan e de apreensão ao adolescente. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, o dinheiro, a arma de fogo e as munições apreendidas, para a tomada das medidas cabíveis.