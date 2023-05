PM recupera moto de homem que nem sabia que tinha sido vítima de furto em Rio Branco

O foragido Matheus da Silva Ferraz, 21 anos, e Genilson Melo de Brito, 20, foram presos acusados de furto no final da tarde desta segunda-feira (15), no ramal da Canoa, na região da Vila Acre, no 2º Distrito de Rio Branco (AC). Os policiais militares do Grupo de Rondas Ostensivas Táticas Móvel (Rotam), pertencente ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), estavam realizando uma patrulha de rotina pelo ramal da Canoa quando perceberam a ação suspeita dos bandidos em uma motocicleta. Quando a dupla avistou a viatura, parou e aguardou a abordagem.

Após a revista pessoal, nada foi encontrado com os suspeitos, mas após um questionamento sobre o documento da moto, eles confessaram que a motocicleta havia sido furtada em um bar próximo ao ramal do Moreira, no km 11 da rodovia AC-40. Os bandidos foram presos em flagrante e levados até o local onde o furto aconteceu.

Surpreendentemente, o dono da motocicleta não tinha consciência de que seu veículo havia sido furtado, já que havia deixado a moto em um bar e, mesmo após beber, decidiu caminhar até sua casa. O homem acompanhou a polícia e a dupla de criminosos até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para seguir com o procedimento de Boletim de Ocorrência e recuperar seu veículo.

No entanto, durante a consulta do sistema da Defla, foi constatado que um dos criminosos, Matheus da Silva Ferraz, de 21 anos, estava foragido e havia cortado sua tornozeleira eletrônica do sistema prisional. A vítima conseguiu recuperar sua moto e retornar para sua residência após prestar depoimento.