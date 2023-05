Polícia captura dois dos três fugitivos perigosos de presídio do Acre

A direção do Iapen (Instituto de Administração Penitenciária) informou, nesta quarta-feira (23), a recaptura de mais um dos três fugitivos da penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, que se evadiram no último domingo (21).

Francisco Demir foi o segundo preso recapturado – o outro foi Abel Cerqueira dos Santos, poreso pela Polícia Militar em uma casa do Bairro Senador Pompeu.

Continua foragido o terceiro detento, identificado por Vanilson Pires da Silva. Os três estavam numa das celas cela no pavilhão C, mas fizeram um buraco na cela e fugiram no início da manhã de domingo.

Glauber Feitoza, o presidente Iapen, disse que os fugtivos são perigosos e que fazem parte da organização criminosa que atua na região. “Vamos recapturar esse terceiro fugitivo. Estamos perto disso”, afirmou.