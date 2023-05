Polícia identifica dupla que assassinou motoboy a terçadadas e detalha o crime

Investigadores da Polícia Civil já têm dois suspeitos para o brutal assassinato do motoboy Gimesson William Coelho Dutra, cujo corpo foi encontrado numa área de mata no Ramal do Mutum na tarde da última terça-feira (23), após 48 horas desaparecido. Seus assassinos seriam dois presidiários e foragidos da Justiça que atendem pelos apelidos de “Lourinho” e “Bactéria”, apontados como as pessoas que atrairam o mototaxista para a corrida fatal.

SAIBA MAIS: Corpo de motoboy é encontrado com as mãos amarradas e marcas de terçadada; FOTOS

A cidade está sendo vasculhada por homens das polícias Civil e Militar em busca dos dois criminosos. Os investigadores da Delegacia de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP) já têm informações.

“Lourinho”, monitorado por tornozeleira eletrônica, danificou o equipamento e se passou de passageiro para abordar de Gimesson William, para o Ramal do Mutum.

Testemunhas disseram que o passageiro parecia andar como um deficiente físico, o que pode ser um disfarce de “Loriinho”, um dos bandidos mais perigosos da cidade.

Na sua última comunicação, Gimesson William informou que deixara o passageiro no ramal do Mutum e que, após uma hora, retornaria ao local para apanhá-lo de volta. A Polícia já tem informações de que, ao retornar ao local combinado por volta 10h30min da manhã de domingo (20), “Lourinho” já estava em companhia de “Bactéria”, prontos para cometerem o crime.

De acordo com a polícia, eles levaram o motoboy para uma área de mata, onde o executaram a terçadadas a fim de evitar estampido de tiros, para não chamar a atenção. Após o crime, fugiram na moto do trabalhador, que não foi localizada ainda.