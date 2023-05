“Polícia Militar acreana orgulha todo Estado”, enfatiza deputado coronel Ulysses

O deputado coronel Ulysses(UB/AC) teve aprovado junto à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados requerimento de sua autoria de Moção de Aplauso e Louvor em celebração ao aniversário de 107 da Polícia Militar do Estado do Acre comemorado nesta quinta-feira (25). “Trata-se, sem dúvida, de uma justa homenagem à centenária PMAC e todos os seus membros, aos quais orgulhosamente me incluo, pelo trabalho realizado em defesa do povo acreano”, disse o deputado.

Integrante durante décadas da Corporação, onde foi Comandante-Geral, Subcomandante, um dos fundadores da COE, BOPE e GEFRON.

O parlamentar acreano lembrou que através dos anos de formação da própria identidade acreana, seus colegas de farda, além das atribuições legais de segurança pública, contribuíram concretamente para a consolidação do Estado do Acre, participando efetivamente nas áreas de construção civil, ensino e na própria administração acreana.

”Ao longo de toda sua história a PMAC prestou um serviço inestimável ao Estado, tanto em termos de proteção e defesa da sociedade, como também como modelo de civilidade e garantidora de cidadania”, frisou o deputado.

História

Em razão da relevância do trabalho realizado no decorrer dos anos, o parlamentar remontou as origens da Instituição, que surgiu com a criação das Companhias Regionais para manutenção da ordem nos antigos Departamentos do então território do Acre, transformando-se em Força Polícial, para em seguida ser denominada Guarda Territorial , ”até chegar a denominação atual de Polícia Militar com a promulgação da 1° Constituição do Estado do Acre”.

Com a competência legal de realizar, ostensivamente, o policiamento e preservação da ordem pública, preservando e estimulando valores como patriotismo, lealdade e muito profissionalismo, a PMAC, segundo o parlamentar, “através da firme consciência de sua importância social e guarda dos parâmetros da hierarquia e disciplina , é espelho de segurança, ordem e sobretudo tranquilidade para toda a comunidade acreana”.