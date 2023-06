Polícia prende quase 20 lideranças do crime envolvidas em guerras de facções no Acre

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (30), a Operação Delere, que prendeu 18 pessoas que ocupavam cargos de liderança de uma organização criminosa, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Em coletiva concedida na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, os delegados responsáveis pela Operação Conjunta, José Adonias, da DRACO, Igor Brito, Denarc e Getúlio Monteiro, da DAD, explicaram que a maioria dos presos já tem passagem pelo Sistema Penitenciário do Acre e outros inclusive, estavam sendo monitorados por tornozeleira eletrônica.

Boa parte das prisões aconteceu no bairro Cidade do Povo. Segundo os delegados, os investigados estavam envolvidos na recente guerra entre facções registrada no bairro.

Números completos

Foram 21 mandados de prisão e 26, de busca e apreensão. “Os presos ocupam cargos de níveis hierárquicos altos dentro da organização criminosa. São responsáveis por orquestrar demais crimes na Cidade do Povo, principalmente”, disse o delegado da Draco, José Adonias.

O delegado explicou ainda que boa parte dos presos eram conhecidos por disciplinar os membros da facção. “Quando os outros membros cometiam algum erro, eles acabavam sendo punidos”, finalizou.

Mulher comandava bairro

O delegado da Delegacia de Investigação do Narcotráfico (Denarc), Igor Brito, destacou que entre as prisões feitas em flagrante na Operação, foi realizada a de uma mulher, que seria a líder da organização no bairro Triângulo, na capital.

“Ela comandava o tráfico de drogas na região, juntamente com ela, foram apreendidos 360 trouxinhas de maconha, diversas trouxinhas de cocaína, e aproximadamente R$ 4 mil”, disse.

Brito informou que também foi apreendido um celular, que deverá ajudar nas investigações contra o grupo.

VEJA REGISTROS DA OPERAÇÃO: