Policiais da região do Alto Acre recebem novos armamentos bélicos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), realiza mais uma etapa de entrega de pistolas destinadas aos agentes que atuam na da região do Alto Acre. Desta vez os policiais dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil receberam um total de 18 armas.

“A ação faz parte da modernização de equipamentos utilizados pelos agentes de polícia, pois há muitos anos os policiais trabalhavam com armas que se tornaram obsoletas, pois novos equipamentos irão proporcionar aos policiais mais condições de realizarem o trabalho com eficiência e segurança pessoal”, disse o Delegado-Geral da PCAC, Henrique Maciel.

Na semana passada, a direção geral entregou mais 100 pistolas novas para investigadores que atuam na linha de frente no combate à criminalidade da capital acreana.

Henrique Maciel ressalta ainda que esse avanço na troca de armas foi possível com a sensibilização do governador Gladson Cameli, que além de se preocupar no aumento do efetivo e na construção de novas delegacias, também busca melhorar as condições de trabalho dos policiais”, destacou Henrique Maciel.

O Chefe de Polícia disse ainda que este ato é fruto de investimento do Estado, que vem trazendo aos Policiais Civis armamento moderno para combater a criminalidade. “Precisamos investir nas polícias para que ela esteja sempre um passo à frente dos criminosos. O crime organizado se aperfeiçoou, mas nossas polícias têm expertise e estrutura necessárias para encará-lo”, disse Maciel.