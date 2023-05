População do Acre é a terceira que mais consome carne bovina no país

Cada acreano come anualmente 24,2 kg de carne bovina. Isso é quase três vezes mais que a média mundial de consumo, estimada em 8,9 kg por pessoa ao ano. O número faz do Acre o 3º estado do país que mais consome carne bovina, perdendo apenas para Mato Grosso e o Amapá, o absoluto no consumo do produto.

Os números fazem parte de levantamento da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Trata-se, na verdade, de uma das agências das Nações Unidas na liderança de esforços para a erradicação da fome e combate à pobreza, cujo lema é “fiat panis”, que, traduzida do latim, significa “haja pão”. No Acre, a expressão bem que poderia ser “haja carne”.

Ainda de acordo com a FAO, em 2022 o consumo anual de carne bovina no Estado foi é de 24,2 kg, ficando atrás do Amapá, o maior consumidor de carne bovina com 30,5kg anuais por pessoa e seguido do Mato Grosso do Sul, 29,4 kg.

Alagoas (15,0 kg), Ceará (15,4) e Espírito Santo (15,6) são estados que aparecem como aqueles em que a população menos come carne no país.