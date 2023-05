Preço da gasolina no Acre é uma das mais caras do país, diz pesquisa

O levantamento feito pelo Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade Urbana, em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostrou que o mês de abril acumula alta de 12,2% no valor da gasolina comum, o estado do Acre aparece como uma das localidades onde o preço do combustível é mais caro.

Conforme a pesquisa feita de janeiro a abril de 2023, houve uma leve queda, de 0,2% no preço da gasolina comum no mês de abril, sendo a média nacional do preço deste combustível R$5,57. Apesar disso, os valores continuam em alta, principalmente em determinadas regiões do país.

A tríplice dos estados com os valores mais caros fazem parte da região Norte do país. Amazonas, que registrou média de preços de R$6,46, Roraima com média de R$6,19, e o Acre com média de R$6,10.

A região Sudeste foi a que registrou a menor média no preço da gasolina comum, com valor médio de R$5,44 entre os estados. Ainda que as estimativas da gasolina apontam para a alta do valor, o diesel apresentou queda nos primeiros quatro meses de 2023. O diesel S10 foi o que registrou a maior queda, de 9,9% no acumulado de janeiro a abril deste ano. Já o diesel comum contabilizou uma redução média de 8,9% no preço, enquanto o GNV registrou queda de 7,5%.