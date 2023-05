O custo médio no setor de construção civil no Acre em abril de 2023 foi de R$ 1.817,24, se consolidando como o mais caro da região Norte e o terceiro mais alto do país.

Os dados são do Índice Nacional da Construção Civil, divulgados nesta sexta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor do metro quadrado no Acre fica atrás apenas de Santa Catarina, onde custa R$ 1.916,43, e Rio de Janeiro, com o valor de R$ 1.841,40. Em março, o custo do metro quadrado ficou em R$ 1.814,78.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, em abril foi de R$ 1.693,67. A média acreana ficou acima da média nacional.