Prefeito de Cruzeiro do Sul anuncia pagamento de insalubridade aos profissionais da saúde

O anúncio foi feito durante a confraternização organizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para os servidores. O evento em alusão ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, aconteceu neste sábado, 06, na sede social do SINTEAC.

“Estamos aqui para celebrar junto com vocês, tudo o que esta categoria merecidamente vem conquistando, e aproveitamos a oportunidade para anunciar mais uma vitória, o direito dos nossos servidores de receber em seus salários a insalubridade, uma reivindicação antiga pelos riscos vivenciados no dia a dia, e que graças ao nosso esforço e planejamento, a partir de agora, eles receberão esse direito”, destacou o prefeito Zequinha Lima, ao fazer o anúncio aos servidores.

Segundo o prefeito, cerca de 80% dos servidores da saúde receberão o adicional de insalubridade a partir do próximo mês. Os valores variam em função do grau de insalubridade determinado a partir de um estudo técnico de segurança do trabalho. O estudo foi realizado por uma servidora do município, sem necessidade de gastos com consultoria externa.

“Este é um momento primordial para os servidores da saúde” disse na ocasião Jairo Benitez, presidente do sindicato que representa os agentes comunitários de saúde.

A luta pelo adicional de insalubridade vem de longa data. Porém, seu pagamento exige um estudo técnico apropriado para determinar os diferentes graus de insalubridade de cada atividade. Por falta deste estudo, o último PCCR aprovado ainda na gestão anterior, não contemplou este direito.

“Há mais de uma década que os servidores da saúde de Cruzeiro do Sul vinham lutando pelo pagamento do adicional de insalubridade, que é um direito assegurado em lei. No entanto, ainda não havia sido feito um trabalho para que isso acontecesse”, conta Valéria Lima, secretária municipal de saúde.

“A gestão do prefeito Zequinha Lima, se preocupou para que encontremos uma maneira de pagar este direito dos servidores, mas que para ter legalidade é preciso fazer um estudo técnico. Por isso, no concurso efetivo da saúde contratamos uma técnica em segurança do trabalho, a Valquíria, que fez este trabalho em campo por meio de questionários com todas as categorias da saúde”, reforçou a gestora.

As insalubridades foram classificadas por níveis de riscos, médicos, agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde irão receber 20% a mais em seus salários. As categorias de Agentes de Zoonoses e Dentistas ficarão com o nível máximo previsto em lei, recebendo 40% a mais. Técnicos de laboratório, servidores da limpeza e recepção também serão contemplados. “É um sonho realizado. Pela primeira vez na história, a prefeitura paga um direito dos servidores da saúde”, completou Valéria.

“Sabemos que este é um direito do servidor. Mas para ser pago foi preciso um trabalho de gestão. Finalmente hoje pudemos anunciar e ficamos muito felizes, pois para nossa gestão é muito importante reconhecer o trabalho destas pessoas que sempre tiveram um papel muito importante, que foram fundamentais durante a pandemia e que continuarão sendo sempre”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.