Prefeitura de Brasiléia inicia Programa “Corpo em Movimento” com zumba em praça

A prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de saúde realizou nesta quarta-feira (17), atividade de retorno das aulas de zumba do Programa “Corpo em Movimento”.

O programa está na VII edição e agora com nome diferente “Corpo em movimento”. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras na praça Hugo Poli e as sextas-feiras no centro do Idoso.

“Por meio desse programa a gente cuida da saúde física e mental das pessoas que participam, as aulas são totalmente gratuitas, todo mundo pode participar. Sejam todos bem-vindos” destacou o instrutor do programa, Régis Silva.

A zumba contou com a participação de dezenas de pessoas da comunidade, secretário de saúde, Francélio Barbosa e equipe da Secretaria de saúde. “Estamos aqui na praça Hugo Poli na aula inaugural da zumba. Esse projeto já acontece ao longo dos anos da gestão da prefeita Fernanda Hassem, e ela pediu para retornar com as atividades. Eu quero convidar todas as mulheres para vim participar desse programa, que é muito importante para cuidar da nossa saúde”, disse o secretário.

Dentre os benefícios desta prática estão à melhoria do condicionamento aeróbico, da coordenação motora e da capacidade cardiorrespiratória, o aumento da flexibilidade e do convívio social, o auxílio na redução do peso, o fortalecimento da musculatura, a proteção das articulações, previne problemas posturais e de artrose, combate o stress, a depressão e a timidez, ajuda a relaxar e muitos outros.

