Prefeitura de Rio Branco lança plano de prevenção a queimadas urbanas

A Prefeitura de Rio Branco lançou, nesta quarta-feira (31), o Plano de Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas 2023. Com slogan, “Evite Queimadas – Vamos cuidar do município com responsabilidade”. O encontro teve como objetivo apresentar as ações de planejamento que serão realizadas no combate às queimadas em Rio Branco, em específico no período do verão.

Estavam presentes no evento, a prefeita em exercício, Marfiza Galvão, o secretário municipal de meio ambiente, Carlos Alberto Nasserala, a superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, além de representantes de outros órgãos e secretarias.

De acordo com Carlos Nassarela, o momento não é de punir, mas de orientar. “A lei prevê multas para crimes ambientais, mas este não é o momento de punir, mas sim, de educar a população para que não queimem”, frisou.

De janeiro a maio de 2023, os focos de incêndio no Acre diminuíram em 80%, comparado ao mesmo período em 2022. O secretário de meio ambiente disse que o número é uma motivação para que o estado continue mantendo a redução.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, a preocupação é com a chegada do período do verão, que é quando os focos de calor se intensificam:

“Temos a previsão de ondas de calor mais fortes, o que faz com que o ar chegue a níveis críticos e isso contribui para que o aumento de focos de calor se intensifiquem”, ressaltou Cláudio Falcão.

Carlos Nasserala pediu, ainda, que a população não queime entulhos. “Estamos tentando diminuir as queimadas urbanas, então peço que as pessoas evitem queimar entulhos, nós temos uma secretaria especializar que irá retirar os lixos das ruas”.

Umas das consequências das queimadas urbanas são as doenças respiratórias, tais como asma, bronquite. pneumonia e uma série de outras enfermidades.